Полиция проводит проверку после драки Лепса в баре Петербурга

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Полиция проводит проверку после драки певца Григория Лепса с посетителем бара в Петербурге, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что пострадавший после инцидента обратился с заявлением в правоохранительные органы. У него также диагностирован перелом костей носа со смещением. Канал сообщает, что причиной драки стал конфликт во время игры в нарды.

Причиной драки стал конфликт во время игры в нарды. Со слов адвоката пострадавшего, в баре Finnegan’s музыкант предложил его доверителю сыграть на $10 тысяч. Дмитрий ответил, что такой суммы у него нет. Словесный конфликт закончился дракой на улице, — указано в сообщении Telegram-канала.

Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте, около бара Finnegan’s, народный артист Российской Федерации выяснял отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день». Музыка при этом продолжала играть. Артист позже в соцсетях написал, что концерт «шел не по плану и он немного приболел».