Поклонники попросили начать есть похудевшую дочь Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/ff450102-37fc-11eb-bbb0-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в Instagram очередное селфи.

Так, на фото девушка предстала в чёрном кожаном мини-платье на тонких бретелях.

Стоит отметить, что поклонников в крайней степени озадачила хрупкая фигура Анны Заворотнюк. Многие из них посчитали, что дочь актрисы ещё сильнее похудела из-за диеты. Вскоре подписчики Анны Заворотнюк стали уговаривать её поесть.

Дорогие друзья, те, кто пишет мне, что пора начать есть и так далее, не переживайте за меня, пожалуйста, я ем три раза в день. Позволяю себе и сладкое, и мучное, и всё, что моей душе угодно, — написала Анна Заворотнюк в социальной сети.

Она также добавила, что много занимается спортом и успешно сжигает все полученные калории. По её словам, она не будет себе нравиться, если наберёт вес.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Заворотнюк впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По словам Анны, её мать борется с заболеванием как настоящий боец.