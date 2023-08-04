«Для бабушки вы умерли»: поклонница о словах Панина о связи с Киркоровым Поклонники Киркорова отреагировали на слова Панина об интимной связи с певцом

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Панин

Поклонники Филиппа Киркорова отреагировали на слова актера Алексея Панина, который признался в интимной связи с певцом. Под последним постом в блоге Киркорова в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) подписчики просят артиста раскрыть подробности отношений, грозят ему бойкотом и советуют переименовать известную композицию в «Цвет настроения Панин». Сам исполнитель пока хранит молчание, отвечая пользователям грустными смайлами.

Для моей бабушки вы умерли! — сообщила одна из поклонниц артиста.

Пользовательница Елена назвала откровения Панина стыдом, позором и расплатой за грехи, а также призвала Киркорова опровергнуть слова актера. Подписчица Любовь Тусольцева попросила комментаторов отказаться от обсуждения личной жизни певца и прекратить его травлю.

Нас касается только его творчество, все остальное не наше с вами дело. Песни классные и у всех на слуху, остальное уже звучит как будто вы из леса просто, — сообщила она.

Ранее пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская назвала Панина клоуном. Так она отреагировала на заявление актера о сексуальной связи с исполнителем. По ее словам, представители Киркорова считают бессмысленным обращаться в суд, потому что Панин давно не живет в России и давно не заслуживает доверия.

31 июля на YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано интервью с Паниным, в котором он в том числе совершил аутинг российским артистам, но редакция канала зацензурировала имена этих людей. Собчак сообщила актеру, что в западных странах насильственные каминг-ауты считаются этически недопустимыми. После этого Панин заявил в своем Telegram-канале, что у него была интимная связь с Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что он спал с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).