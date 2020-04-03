«Поймала на мерзейших поступках»: Лолита рассказала о наркотиках в доме

https://static.news.ru/photo/1eb479f4-75cb-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская призналась в том, что узнала очень неприятные вещи о своей домработнице, которая убиралась в её доме целых 15 лет.

Звезда российской эстрады рассказала, что давно замечала пропажу денег из сумки, но всегда думала, что обсчитывалась сама. Но ситуация прояснилась, когда Лолита решила разобрать квартиру от лишних вещей после развода и обнаружила в одном из ящиков лёгкие наркотики в крупном количестве и множество одноразовых сим-карт.

Я её поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных, — посетовала Лолита во время YouTube-шоу «А поговорить?».

Певица сразу же позвонила в полицию. Там ей посоветовали временно оставить всё на своих местах и понаблюдать. После этого Лолита решила проверить записи с видеокамер, которые она устанавливала во время ремонта.

Как оказалось, наркотики вынесла её массажистка вместе с домработницей. Лолита считает, что женщин шантажировали. При этом обе сотрудницы певицы, по её словам, были связаны с её экс-супругом.

Как писал NEWS.ru, ранее Лолита рассказала, как Александр Цекало прятал от неё общие деньги.