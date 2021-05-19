Похудевшая молодая жена Петросяна восхитила поклонников

https://static.news.ru/photo/47a70074-b8b5-11eb-b375-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова практически ежедневно хвастается новыми платьями на своей странице в соцсети. Подписчики обратили внимание, что молодая мама после родов заметно похорошела. Сама женщина призналась, что борьба за стройность ещё продолжается, пишет «Экспресс газета».

Как рассказала Брухунова, во время беременности она набрала не очень много лишних килограммов. Большую их часть она уже сбросила, осталось ещё четыре.

Набрала совсем мало. Не воевала. Расслабилась. И ушло почти всё. Ещё 4 кг — и будет идеально, — рассказала она.

Новый образ супруги юмориста в платье с цветочным принтом вызвал целый шквал восторженных комментариев. Они отметили, что наряд невероятно преобразил её.

«Какое красивое платье! Где же можно приобрести такую красоту?», «Просто девочка-весна! Чудо, как хороша», «Как же я люблю такие образы!», написали подписчики.

Впервые о романе 75-летнего Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана.

Ранее Татьяна Брухунова, пятая по счёту супруга Евгения Петросяна, впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене юмориста.