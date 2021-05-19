Похудевшая молодая жена Петросяна восхитила поклонников

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова практически ежедневно хвастается новыми платьями на своей странице в соцсети. Подписчики обратили внимание, что молодая мама после родов заметно похорошела. Сама женщина призналась, что борьба за стройность ещё продолжается, пишет «Экспресс газета».
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Набрала совсем мало. Не воевала. Расслабилась. И ушло почти всё. Ещё 4 кг — и будет идеально, — рассказала она.
Новый образ супруги юмориста в платье с цветочным принтом вызвал целый шквал восторженных комментариев. Они отметили, что наряд невероятно преобразил её.
«Какое красивое платье! Где же можно приобрести такую красоту?», «Просто девочка-весна! Чудо, как хороша», «Как же я люблю такие образы!», написали подписчики.
Впервые о романе 75-летнего Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана.
Ранее Татьяна Брухунова, пятая по счёту супруга Евгения Петросяна, впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене юмориста.