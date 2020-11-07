«Похоже, это не пельмешки»: звезда сериала «Гадалка» ждёт третьего ребёнка

Актриса Ольга Сухарева опубликовала новое фото и объявила подписчикам о своей беременности.
На снимке она позирует в обтягивающем чёрном платье и босоножках на каблуке.
Да! Похоже, это всё-таки не пельмешки, — пошутила Сухарева в подписи к фотографии.
Поклонники поздравили звезду сериала «Гадалка» с важным событием, а также пожелали ей здоровья и лёгкой беременности.
Актриса и её муж оператор Андрей Гуркин уже воспитывают двоих сыновей — семилетнего Марка и двухлетнего Мирона.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» Мария снова ждёт ребёнка от своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова. В январе она уже родила сына.