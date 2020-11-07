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«Похоже, это не пельмешки»: звезда сериала «Гадалка» ждёт третьего ребёнка

14:55, 07 ноября 2020 21
Ольга Сухарева Ольга Сухарева Фото: olgasukhareva_official/instagram.com

Актриса Ольга Сухарева опубликовала новое фото и объявила подписчикам о своей беременности.

На снимке она позирует в обтягивающем чёрном платье и босоножках на каблуке.

Да! Похоже, это всё-таки не пельмешки, — пошутила Сухарева в подписи к фотографии.

Поклонники поздравили звезду сериала «Гадалка» с важным событием, а также пожелали ей здоровья и лёгкой беременности.

Актриса и её муж оператор Андрей Гуркин уже воспитывают двоих сыновей — семилетнего Марка и двухлетнего Мирона.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» Мария снова ждёт ребёнка от своего нового мужа — баскетболиста Андрея Зубкова. В январе она уже родила сына.

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