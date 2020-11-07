«Похоже, это не пельмешки»: звезда сериала «Гадалка» ждёт третьего ребёнка

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Шоумен Гарик Харламов назвал лицемерием критику Comedy Club со стороны журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргенштерна. Те в ходе общения на YouTube заявили, что телепередача утратила остроту юмора.

Во время интервью Дудь спросил музыканта, следил ли тот за судьбой Comedy Club. Музыкант ответил, что раньше любил смотреть эту программу, потому что было «весело и классно». Однако сейчас, выразил...