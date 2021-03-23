Подруга Марьянова заявила о причастности вдовы актёра к его смерти

https://static.news.ru/photo/e1e60dae-8bdf-11eb-a627-96000091f725_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Подруга погибшего Дмитрия Марьянова Виктория Катаева утверждает, что к смерти актёра может быть причастна его вдова.

Актёр умер почти четыре года назад, однако точные причины его смерти до сих пор не установлены. Сейчас главной обвиняемой по делу проходит директор реабилитационного центра Оксана Богданова. По мнению Катаевой, на скамье подсудимых вместе с ней должна сидеть вдова Марьянова — Ксения Бик.

Катаева утверждает, что Дмитрий лёг на реабилитацию не по собственному желанию. Все подписи под документами ставила его жена, а отвёз в клинику якобы близкий друг, которого родные актёра никогда раньше не видели.

Люди, которые во дворе, в подъезде, видели, наблюдали, как Дмитрий уезжал с незнакомым мужчиной. Они говорили, что у Дмитрия была очень странная походка. Ну, как пьяного, — рассказала Катаева Пятому каналу.

Кроме того, по её словам, в крови артиста была обнаружена лошадиная доза снотворного, от которого возникают галлюцинации и человек становится невменяемым.

Ранее вдову Дмитрия Марьянова Ксению Бик раскритиковала Яна Поплавская. Актриса утверждает, что на самом деле Марьянова «уложили» в клинику только для того, чтобы накачать психотропными средствами и заставить подписать завещание на имущество. По её словам, Марьянов умирал на протяжении десяти часов, «бледный, с синими ногами», а «любимая жена» даже не приехала по его просьбе и не вызвала ему скорую, только отключила телефон и укатила по своим делам, тоже знала вся страна. Её слова подтвердила представитель группы поклонников актёра Ирина Каданер, сославшаяся на слова волонтёра. Та видела, как Марьянов умирает, катается по полу от боли, и сама позвонила его жене. Но та, пообещав вызвать медиков, действительно отключила телефон.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года, ему было 47 лет.

Как сообщал NEWS.ru, следствие назвало новую причину гибели актёра. Он мог умереть от удара в живот, следствием которого стал разрыв подвздошной вены. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.