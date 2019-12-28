https://static.news.ru/photo/7e98774a-296c-11ea-8a9b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подруга популярной телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что звезда находится в романтических отношениях.

По словам девушки, 33-летняя певица встречается с 26-летним блогером Давидом Манукяном. У них идиллия в отношениях. Возлюбленного Бузовой не смущает, что он зарабатывает меньше ведущей «Дома-2».

Они дрожат от страсти, когда рядом друг с другом. Вы не представляете, какая это любовь и обожание! — цитирует KP.RU знакомую телеведущей.

Звёзды не показывают свои чувства из-за проекта «План Б», где Бузова ищет свою половинку. У певицы жёсткий контракт, поэтому она пока не может представить общественности своего избранника.

Ранее Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Манукяном (Dava).

Как писал NEWS.ru, Давид Манукян оказался замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг.