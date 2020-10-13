Подписчики сравнили Успенскую с восковой мумией

https://static.news.ru/photo/bda6e940-0d4a-11eb-b857-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская рассказала подписчикам о том, что познакомилась с актрисой и телеведущей Мариной Федункив, однако пользователи обратили внимание на то, как изменилась певица.

Обладательница множества премий «Шансон года» поделилась с аудиторией снимком с актрисой и рассказала о своих впечатлениях от знакомства со звездой шоу Comedy Woman. На фото Успенская и Федункив стоят в обнимку. Успенская выбрала наряд из красного бархата и накрасила губы в тон к мини-платью. Федункив позирует в ярко-жёлтых брюках и полосатой рубашке.

Пользователи Instagram при этом отметили, как сильно постарела королева шансона.

Уже тело не соответствует голове,/ Люба, как мумия из воска,/ Голова старушки, тело молодушки. Некрасивое сочетание, — написали в комментариях фолловеры.

Но в адрес Успенской были и восторженные комментарии. Многие отмечают её фигуру, которую трудно сохранить в её годы. Также подписчики восхитились и внешним видом Федункив и её естественной красотой и обаянием.

В начале октября продюсер Иосиф Пригожин выложил в своём Instagram фото певицы Любови Успенской. Однако пользователи ужаснулись, увидев разницу между лицом и руками артистки.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Павел Прилучный шокировал своих подписчиков в Instagram снимком, на котором его лицо покрыто ссадинами и ушибами.