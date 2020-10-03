Поклонники отметили разницу между лицом и руками Успенской

https://static.news.ru/photo/3d16a536-0575-11eb-8fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: uspenskayalubov_official/Instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин выложил в своём Instagram фото с певицей Любовью Успенской. Однако пользователи ужаснулись, увидев разницу между лицом и руками артистки.

Люба очень тёплый и открытый человек. Желаю тебе, чтобы как можно скорее все твои печали остались позади, — написал супруг Валерии под снимком.

Подписчики обратили внимание на то, что на лице Успенской нет морщин, но её возраст выдают руки. Некоторые предположили, что светская львица могла переусердствовать с пластическими операциями.

Баба Люба из воска, то ли дело Лера, — написал один из интернет-пользователей.

Они посоветовали звезде уделять больше времени творчеству, а не косметологам.

Ранее NEWS.ru писал, что Успенская несколько недель назад выложила видео, на котором было видно, что она перенесла серьёзное хирургическое вмешательство. Позднее звезда похвасталась результатами тотального омоложения.