Прилучный напугал фанатов селфи с окровавленным лицом

https://static.news.ru/photo/12900a0c-0d02-11eb-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bugevugg

Актёр Павел Приличный шокировал своих подписчиков в Instagram снимком, на котором его лицо покрыто ссадинами и ушибами.

Очевидно, кровь на лице Прилучного — грим, выполненный настолько искусно, что можно рассмотреть даже полопавшиеся капилляры в белках его глаз. Однако актёр оставил поклонников догадываться о том, что он хотел сказать этим снимком.

Похоже, аллергия какая-то, — подписал провокационный снимок актёр.

Вероятно, фото сделано на съёмках нового сезона серила «Клетка», где Прилучный играет роль бойца ММА. Ранее он уже показывал себя в октагоне и в бойцовских перчатках, передаёт Пятый канал.

Как писал NEWS.ru ранее, исполнитель роли отца большого семейства в «Папиных дочка» Андрей Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович. Актёр считает, что звезда «Мажора» сделал правильный выбор, решив связать свою судьбу с Карпович, которую Леонов хорошо изучил за многолетнюю работу над сериалом.