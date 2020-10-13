Прилучный напугал фанатов селфи с окровавленным лицом

Актёр Павел Приличный шокировал своих подписчиков в Instagram снимком, на котором его лицо покрыто ссадинами и ушибами.
Очевидно, кровь на лице Прилучного — грим, выполненный настолько искусно, что можно рассмотреть даже полопавшиеся капилляры в белках его глаз. Однако актёр оставил поклонников догадываться о том, что он хотел сказать этим снимком.
Похоже, аллергия какая-то, — подписал провокационный снимок актёр.
Вероятно, фото сделано на съёмках нового сезона серила «Клетка», где Прилучный играет роль бойца ММА. Ранее он уже показывал себя в октагоне и в бойцовских перчатках,
Как писал NEWS.ru ранее, исполнитель роли отца большого семейства в «Папиных дочка» Андрей Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович. Актёр считает, что звезда «Мажора» сделал правильный выбор, решив связать свою судьбу с Карпович, которую Леонов хорошо изучил за многолетнюю работу над сериалом.
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