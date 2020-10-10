«Папа» из «Папиных дочек» высказался о романе Прилучного и Карпович

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская в очередной раз подверглась жёсткой критике за похвальбу богатством и выставлением достатка напоказ. На этот раз поводом для осуждения стала новая люксовая сумка продюсера от Dior.

За брендовую вещь, как выяснили СМИ, телеведущая «отвалила» 240 тыс. рублей за саму сумку и 115 тыс. рублей за отдельно продающийся ремень. При этом сама телеведущая выглядела на фото очень...