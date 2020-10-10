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«Папа» из «Папиных дочек» высказался о романе Прилучного и Карпович

06:58, 12 октября 2020
Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнитель роли отца большого семейства в «Папиных дочка» Андрей Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович. Актёр считает, что звезда «Мажора» сделал правильный выбор, решив связать свою судьбу с Карпович, которую Леонов хорошо изучил за многолетнюю работу над сериалом.

Леонов уверен, что молодому харизматичному коллеге пойдут на пользу новые отношения, о чём высказался в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ. Речь зашла о том, что Прилучный продаёт свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 млн рублей. Эта сумма вызвала негодование некоторых гостей студии.

Леонов в ответ вступился за Прилучного.

Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру, — в юмористической форме заявил актёр.

«Папа» Карпович по сериалу предположил, что Прилучный, вероятно, хочет начать жизнь с чистого листа, поэтому и продаёт дом, в котором не чувствует себя хозяином.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов подверг критике актёра Павла Прилучного. Предметом возмущения стал высокий заработок артиста.

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