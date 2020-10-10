Соседов раскритиковал Прилучного за высокий заработок

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Музыкальный критик Сергей Соседов подверг критике актёра Павла Прилучного. Предметом возмущения стал высокий заработок артиста.

По его словам, он вообще не знает, кто такой Прилучный.

Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно! — заявил Соседов в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ.

Как выяснилось в ходе программы, Прилучный выплачивает за ипотеку каждый месяц порядка 300–500 тысяч рублей, что за год равняется сумме в 6 млн рублей. При этом заработок актёра значительно превышает указанную сумму.

Ранее NEWS.ru писал, что Соседов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг съёмок клипа на дуэтную песню Ирины Аллегровой с Игорем Крутым «Осень».

По словам Соседова, Крутой попросту положил новую музыку на старые стихи. Однако вариант с Аллегровой всё-таки более скучный и банальный.