Соседов рассказал о «мёртворождённом ребёнке» Аллегровой

https://static.news.ru/photo/86331a4c-0b33-11eb-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Соседов Фото: vk.com/ssosedovfans

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг съёмок клипа на дуэтную песню Ирины Аллегровой с Игорем Крутым «Осень».

Так, некоторое время назад вокруг композиции разгорелся настоящий скандал, ведь стихи к песне, которая выдаётся за премьеру, исполнялись двадцать лет назад певицей Машей Распутиной.

По словам Соседова, Крутой попросту положил новую музыку на старые стихи. Однако вариант с Аллегровой всё-таки более скучный и банальный.

У Крутого с Аллегровой хитом не будет точно. Это как мёртворождённый ребёнок! — отметил Соседов, слова которого приводит Собеседник.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что новый видеоролик Ольги Бузовой на песню «Ненормальный вайб» подвергся критике пользователей. За день клип не набрал и 22 тысяч просмотров, хотя премьеры ведущей телестройки всегда привлекают большое внимание.

Многие поклонники так и не поняли, что это не клип, а mood video, то есть передающий настроение ролик. Поклонники оценили его как «малобюджетный» и «не в стиле Ольги». В адрес поющей ведущей посыпались упрёки и советы оставить уже сцену.