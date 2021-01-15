Подольская впервые показала лицо младшего сына

Подписчики в комментариях восхитились отношением старшего брата к младшему, отметив, что такая любовь дорогого стоит, особенно для матери. Некоторые отметили, что в этом отношении дети — всегда отражение родителей. А значит, и между самими супругами всё замечательно. Были и те, кто посоветовал компанию из двух пацанов дополнить девочкой.
Ранее, как писал NEWS.ru, Пресняков и Подольская показали, как встречают Новый год. Звёздная пара пригласила Деда Мороза и Снегурочку. Их старший сын нарядился в робота, а племянницы певицы надели костюмы Лисы и Снежинки.