Подольская впервые показала лицо младшего сына

https://static.news.ru/photo/047ab7ae-57ea-11eb-82d6-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская впервые показала лицо новорождённого Ивана, который появился на свет в октябре прошлого года. Фотографию она обнародовала на своей странице в Instagram.

На снимке старший сын супруги музыканта Владимира Преснякова пятилетний Артемий нежно целует младшего брата, который лежит на кровати.

Теперь главная задача вырастить из них хороших людей и лучших друзей, — цитирует Подольскую «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что на фото Ваня — только из роддома. В январе малышу исполнится три месяца.

Подписчики в комментариях восхитились отношением старшего брата к младшему, отметив, что такая любовь дорогого стоит, особенно для матери. Некоторые отметили, что в этом отношении дети — всегда отражение родителей. А значит, и между самими супругами всё замечательно. Были и те, кто посоветовал компанию из двух пацанов дополнить девочкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пресняков и Подольская показали, как встречают Новый год. Звёздная пара пригласила Деда Мороза и Снегурочку. Их старший сын нарядился в робота, а племянницы певицы надели костюмы Лисы и Снежинки.