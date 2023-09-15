Подольская объяснила, почему Пресняков против ее посещения ночных клубов Наталья Подольская рассказала о ревностном отношении Преснякова к ночным клубам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский музыкант Владимир Пресняков-младший не одобряет посещение своей женой, певицей Натальей Подольской, ночных клубов, сообщает Пятый канал. Артистка рассказала в интервью изданию, что ее супруг «ревностно к этому относится».

Как уточнила знаменитость, раньше они с мужем часто посещали увеселительные заведения, однако со временем интерес к ночной жизни у Владимира угас. Наталья же, напротив, призналась, что по-прежнему не против такого досуга.

А теперь мне хочется, но он очень ревностно к этому относится, — рассказала Подольская.

При этом певица уточнила, что в этом отношении супруг не ставит ей жестких запретов. Так, по ее словам, недавно она с подругами посетила заведение с дискотекой на улице. Отдохнув в клубе, Наталья попросила мужа приехать за ней, что он и сделал.

Артистка также добавила, что ей часто хочется остаться дома с детьми и любящим супругом, который радует и оберегает ее.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что участие в проекте «Фабрика звезд» вызывает у нее хорошие воспоминания. По ее словам, этот опыт подарил ей не только популярность, но и встречу с будущим мужем — музыкантом Владимиром Пресняковым.