Травля и голод: о чем не хотят вспоминать экс-участники «Фабрики звезд»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Юлия Михальчик

Певица Юлия Михальчик заявила, что пережила стресс во время участия в проекте «Фабрика звезд». Почему артистка была вынуждена обратиться к врачу и кому из фабрикантов потребовалась помощь после участия в реалити-шоу?

Участие в проекте «Фабрика звезд» разделило фабрикантов на два лагеря — одни не хотят вспоминать о пережитом опыте, другие благодарят организаторов шоу.

Певица Юлия Михальчик пережила сильный стресс на проекте, о чем рассказала в интервью Hello. Финалистка третьего сезона «Фабрики звезд» была вынуждена уйти в затишье после окончания съемок и даже обратилась за помощью к специалистам.

«На проекте я пережила сильнейший стресс, начались проблемы со здоровьем. Врач выписал таблетки, из-за которых я поправилась. Потом начала больше есть и, когда на весах было 64 кг, при моем невысоком росте это выглядело некрасиво. Я начала худеть самостоятельно и дохуделась до плачевного состояния», — рассказала она.

Михальчик пришлось начать лечение, чтобы справиться с последствиями участия в телевизионном проекте.

На что жаловались участники «Фабрики звезд»

Певица Сати Казанова в интервью журналистке Лауре Джугелии подтвердила, что все участники проекта испытывали сильный стресс.

«Было очень сильное давление, так как везде нас окружали камеры. В принципе, мы все были молодые, но это все равно серьезное испытание для психики. Самое сложное было в том напряжении, что за тобой постоянно кто-то следит», — рассказала артистка, отметив, что сейчас не согласилась бы участвовать в шоу.

Стас Пьеха считает «Фабрику звезд» социальным экспериментом. Ему потребовалось около двух месяцев, чтобы отойти от условий жизни на проекте.

«Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент», — рассказал он на гала-концерте в честь 20-летия проекта.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Певица Сати Казанова

Много претензий к шоу и его создателям накопилось у певицы Риты Дакоты. Артистка в социальных сетях опубликовала ролик с продюсером Константином Меладзе, где он говорил, что ей не стать звездой. По словам Дакоты, после этих слов она замкнулась в себе, у нее началась депрессия.

«Я призналась себе, что я хочу обратно стать собой. Той уверенной сильной девчонкой, какой я пришла на „Фабрику“ до того, как меня сломали», — говорила она.

Закулисье «Фабрики звезд» приоткрыла и певица Юлия Савичева. Она в шоу «ОК на связи» рассказала, что за девушками был строгий контроль в вопросах питания.

«На нашей „Фабрике“ для Лены Темниковой была записка на холодильнике „Темникова, не жрать!“. Не помню, кто это сделал, но с ней жестко разбирались по этому поводу», — вспомнила певица.

Большую популярность на проекте «Фабрика звезд» обрел певец Никита Малинин, но перед этим столкнулся с травлей.

«Тогда интернет только начинался, все эти чаты. Как меня хейтили — это просто жесть. „Мажор“, „голоса нет“. Ты не понимаешь, как с этим жить», — пожаловался он в интервью Яне Чуриковой.

По словам Малинина, на проекте работал психолог, однако возможности получить его консультацию в нужное время не было. После завершения шоу Малинин вновь столкнулся с трудностями. Артисту пришлось бороться со звездной болезнью.

«Я немного сбился с пути. Забыл, кто я есть, про человеческое начало. Стал воспринимать себя по-другому», признался он.

Кто из российских звезд благодарен «Фабрике звезд»

Певица Ирина Дубцова с теплом воспоминает участие в «Фабрике звезд» и благодарит шоу за первых поклонников и отличный старт в шоу-бизнесе. Она не понимает тех, кто стесняется своего пребывания на проекте в прошлом.

«Меня поражает такой момент: многие стесняются того, что вышли из этого замечательного проекта. Я не могу понять, почему. Наверное, стесняются те, у кого не получилось, они не хотят вспоминать», — рассказала она «Вечерней Москве».

Пребывание на проекте оставило хорошие воспоминания у Натальи Подольской. Этот опыт подарил ей не только популярность, но и встречу с будущим мужем — музыкантом Владимиром Пресняковым.

Юлианна Караулова называет «Фабрику звезд» «суперприключением» и не отрицает, что проект дал ей много возможностей.

«В тот момент, как оказалось, я была к этому готова и морально, и физически. Для меня это суперопыт, супершкола и мегашанс. Я очень благодарна, что он был в моей жизни», — отметила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Ирина Дубцова

Почему создатели «Фабрики звезд» не верят участникам

В документальном фильме Первого канал «Фабрика звезд. 20 лет спустя» продюсер Юрий Аксюта ответил всем участникам проекта, которые пытаются обвинить его в сломанных судьбах и неудачах в карьере.

«Я не верю, что „Фабрика звезд“ сломала им жизнь. Я думаю, что она раскрыла им самих себя. Они увидели зеркало, посмотрели в него и поняли, что вот эти их амбиции, с которыми они приходили, они немножко не соответствуют действительности», — высказался он.

Бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова также отвергла обвинения в психологическом насилии на шоу. На гала-концерте в честь 20-летия реалити она заявила, что фабриканты должны были быть готовы, что им придется жить в новых для них условиях.

«Ты пришел учиться в школу. Наверное, ты должен быть готов к тому, что если ты хочешь какого-то взлета, он не бывает мягким», — высказалась она.

Телеведущая считает, что проект позволил начинающим артистам понять реальность шоу-бизнеса, которая отличается от транслируемой картинки по телевизору.

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