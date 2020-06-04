Продюсер «Фабрики звёзд» рассказала о попытках Шаляпина попасть на проект

https://static.news.ru/photo/18a60d28-a6ec-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер проекта «Фабрика звёзд» Лина Арифулина рассказала интересные детали из истории шоу. Она принимала участие в создании первых пяти сезонов программы и отвечала за номера и творческие эксперименты.

С самого начала у Арифулиной не сложились отношения с Прохором Шаляпиным. Он пытался попасть на первый проект, рассказала продюсер в прямом эфире в Instagram с Яной Чуриковой. Пять раз организатор проекта отказывала музыканту.

В шоу Шаляпин попал только в шестом сезоне, когда Арифулина ушла из «Фабрики звёзд». Однажды она столкнулась с Шаляпиным и тот высказал ей всё, что думает. Он не только критиковал продюсера, но и заявил, что она затаила на него какую-то обиду. Арифулина же уверена, что тогда поступила правильно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Прохор Шаляпин отреагировал на ссору Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова из-за «голодающих артистов». По его словам, российские звёзды действительно устроили свой междусобойчик на телевидении.