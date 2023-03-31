Музыкальный критик рассказал о самых успешных выпускниках «Фабрики звезд» Критик Бабичев заявил, что каждый сезон «Фабрики звезд» давал российской сцене популярных артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Все самые успешные и талантливые выпускники шоу «Фабрика звезд», участвовавшие в разных сезонах проекта, до сих пор на слуху, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что в шоу постоянно появлялись таланты, которые потом становились известными музыкантами. Отдельно критик упомянул Полину Гагарину, Дмитрия Колдуна, Елену Темникову, Тимати и Стаса Пьеху.

В «Фабрику звезд» всегда набирались разные артисты. Шоу были нужны типажи: романтик, рэпер и так далее. Так, например, в проекте были и Тимати, и Стас Пьеха. Это — законы жанра. Репертуар тоже подбирался разнообразный. Далее карьера уже зависела от самого артиста и его таланта, — сказал Бабичев.

В качестве примера он привел нескольких исполнителей. Так, успешно проявила себя, и даже на международной арене в рамках «Евровидения», Полина Гагарина.

Она имеет свою аудиторию, билеты на концерты хорошо продаются. Наверное, самый яркий период на данный момент в ее карьере — время работы с Константином Меладзе. Тогда была что ни песня, то хит. Также можно вспомнить и Диму Колдуна. Он, может быть, и не считается топовым артистом, но тоже успешно выступил на «Евровидении». Это была ступенька в его карьере. И Темникова, которая не была самой яркой на «Фабрике...», но потом блистала в группе «Серебро», — подчеркнул критик.

Он добавил, что по итогам каждого сезона шоу на сцене оставались артисты, которых публика по-прежнему любит и слушает.

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