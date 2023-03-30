Титов рассказал о провальной попытке заняться сексом на «Фабрике звезд»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Титов

Певец Юрий Титов во время участия в проекте «Фабрика звезд» пытался заняться сексом со своей коллегой по сцене Евгенией Волконской, но эта попытка обернулась провалом, рассказал сам исполнитель в интервью Яне Чуриковой на ее YouTube-канале. По его словам, интимная связь должна была произойти в комнате девушек-«фабриканток». Однако в итоге молодого человека выгнали из помещения другие исполнительницы.

На самом деле так себе достижение. Как я мог догадаться в женской комнате... Рядом Алекса несовершеннолетняя, Ксюша Ларина. Они: «Это возмутительно! Ну-ка быстро вышли отсюда!» На самом деле это ужасно, — сказал артист.

Титов подчеркнул, что в доме «фабрикантов» были тяжелые условия, от которых порой «ехала крыша». В частности, за окном всегда было темно, поэтому юные дарования не всегда понимали, какое сейчас время суток. К тому же, добавил Титов, там было совершенно негде уединиться.

Уединиться негде. Извините, даже в сольном исполнении... Ну, что делать, — пожаловался певец.

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