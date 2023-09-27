Подкасты, ДТП, новый проект: куда пропал Дмитрий Дибров после начала СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров много лет проработал на Первом канале и до 2022 года вел передачу «Кто хочет стать миллионером?» Куда он пропал после начала спецоперации, чем сейчас занимается?

Почему Дибров ушел из «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров в начале 2000-х начал заниматься программой «Кто хочет стать миллионером?» Сначала она выходила в эфире НТВ, затем — на Первом канале. С 2001 года и на протяжении семи лет кресло ведущего шоу занимал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагенов).

В 2008 году Дибров снова стал вести «Кто хочет стать миллионером?» и не покидал программу до 2022 года. Закрытие передачи произошло на фоне спецоперации на Украине, когда федеральные каналы отказались от трансляции развлекательного контента.

В 2023 году стало известно, что передача возвращается в эфир Первого канала. Однако кресло ведущего заняла певица Юлианна Караулова.

В интервью NEWS.ru Дмитрий Дибров заявил, что решение о кадровых перестановках принял гендиректор Первого канала Константин Эрнст и лично сообщил об изменениях телеведущему. По словам Диброва, он отнесся к ситуации с пониманием.

В эфире программы «Секрет на миллион» Дибров связал назначение нового ведущего с необходимостью обновления шоу.

«Естественное обновление. Если бы я пришел в профессию со стороны ГИТИСа или Щукинского училища, я бы страшно переживал — там учат все пропускать через себя. Надо обновить немножко — так, наверное, решил руководитель канала, он имеет на это право», — сказал телеведущий.

Чем сейчас занимается Дмитрий Дибров

С января 2023 года Дибров ведет подкаст «Антропология» на Первом канале. После назначения нового ведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?» он рассказал, что Константин Эрнст предложил ему создать новый проект, который будет транслироваться в прайм-тайм. На тот момент телеведущий был в поисках идеи.

В июле он стал ведущим психологически-музыкального проекта «Сессия», который эксклюзивно транслируется на «VK Видео». На сеанс к Диброву приходят звезды, которых он в процессе беседы пытается раскрыть с иной, непривычной зрителю стороны.

Несмотря на новый проект, Дмитрий Дибров не ушел с Первого канала, заявила в беседе с NEWS.ru телеведущая и актриса Эвелина Бледанс.

«Дмитрий Дибров не ушел полностью из телевидения, то, что он создал свой продукт, это совершенно нормально, но он также снимает подкасты на Первом канале», — отметила она.

Телеведущий также опроверг слухи, что после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?» у него начались финансовые трудности.

«В нашей семье ничего не изменилось: Полина не так много зарабатывает. Я ни копейки не потерял. Знаете почему? Потому что мы с Эрнстом — два последних „взглядовца“ на Первом канале», — сказал он MK.RU.

Что известно о жизни Дмитрия Диброва вне камер

Дмитрий Дибров свободное от работы время посвящает супруге и воспитанию детей. У пары трое сыновей. Жена телеведущего активно транслирует их жизнь в социальных сетях.

В апреле 2023 года стало известно, что телеведущий попал в ДТП на Звездном бульваре в Москве. В аварии Дибров не получил повреждений, а случившееся назвал бытовой ситуацией, от которой никто не застрахован.

Полина Диброва в соцсетях рассказала, что в тот день ее супруг ехал на встречу с Константином Эрнстом.

«Сегодня Дима собирался на очень важную встречу к Константину Львовичу Эрнсту. Ехал на нервяке. Чуть не опоздал, потому что наш водитель неудачно поставил машину», — сообщила она.

По словам супруги телеведущего, для нее главное — здоровье мужа. Известно, что Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. Приступ произошел на светском мероприятии. После выздоровления он бросил курить, оставил другие вредные привычки и полностью исключил алкоголь.

«Два года ни капли вообще. Как результат — у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают уже сторониться», — рассказал он в эфире «Секрета на миллион».

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