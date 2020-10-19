Плющенко показал танец с новорождённым сыном

https://static.news.ru/photo/f96019aa-1297-11eb-94c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уже начал приучать новорождённого сына Арсения к основам фигурного катания. Как это происходит, прославленный спортсмен показал подписчикам в социальных сетях.

В своем Instagram Плющенко опубликовал видео, где он держит сына на руках. Сначала спортсмен поёт малышу колыбельную, а затем начинает с ним танцевать, имитируя элементы фигурного катания.

Второй ребёнок в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился на свет 25 сентября. У пары есть старший сын Александр, который пошёл по стопам знаменитого отца и также занимается фигурным катанием.

Ранее NEWS.ru писал о причинах, по которым олимпийская чемпионка Алина Загитова ушла от тренера Этери Тутберидзе, чтобы заниматься под руководством Плющенко. Сам Евгений подчеркнул, что Алину никто не переманивал и это было её добровольное решение. Более того, она собиралась это сделать ещё годом ранее. Почему этого не произошло, не уточняется.