«Плохой осадок»: Панин рассказал о своём первом поединке по правилам бокса

Российский актёр Алексей Панин рассказал NEWS.ru о своём первом поединке по правилам бокса. Он отметил, что встречу организовал проект «Наше дело», однако после шоу у него «остался плохой осадок» из-за непрофессионализма сотрудников промоушена. Имя соперника, результат противостояния в ринге и гонорар собеседник раскрыть отказался.

Панин подчеркнул, что решился надеть перчатки ради материальной выгоды, так как ему нужны были деньги на жизнь в Испании. Он изначально согласился биться только по правилам бокса, поскольку видит в этом виде спорта «искусство и философию».

Скажу честно, подобного рода мероприятия — бои MMA, — для меня это не спорт. Я считаю, что никакого отношения к спорту это не имеет. Никогда в жизни не смотрел, переключал. Спорт — это бокс, это искусство, философия. Смотреть на озверевших людей, которые калечат друг друга и убивают, неинтересно. Мне не было интересно вообще драться, — отметил Панин.

Актёр подчеркнул, что раньше, когда снимался на протяжении 15 лет по 28 дней подряд, из-за гонорара «даже задницу со стула не поднял бы».

Я эти деньги пропивал в ресторане за два дня. Сейчас, к сожалению, вынужден зарабатывать. Отказываться от лишних денег позволить себе не могу. <...> Всё общение с людьми из «Нашего дела» нанесло мне огромный моральный урон. К сожалению, мой партнёр сблизился с этими персонажами и повёл себя очень непорядочно. Эти люди не понимают, что такое сделать красивый бокс, шоу, — подытожил Панин.

Ранее блогер и бодибилдер Александр Шпак рассказал NEWS.ru, что принял вызов артиста Никиты Джигурды на бой, потому что это его любимый советский актёр. Также он отметил, что хотел бы вернуться в октагон и поединок с актёром — отличная возможность заявить об этом. Спортсмен отметил, что каждый день готовится с тренером к бою, но «подготовкой это назвать нельзя, это скорее экстренное воспоминание былых навыков» из-за сжатых сроков.