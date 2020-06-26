«Отстаньте от моей матери, змея»: дочь Успенской обратилась к Наргиз

https://static.news.ru/photo/8f0502b4-b7de-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила звёздную мать в том, что она разрушила их семью с помощью «змеиной энергии», которая пришла от дьявола. Девушка также начала утверждать, что на звёздную родительницу плохо влияет Наргиз Закирова.

Наргиз поинтересовалась у Плаксиной, чем она ей так не угодила. Певица не понимает, почему наследница Успенской говорит, что у неё «больной голос». Плаксина опубликовала скриншот сообщения подруги матери в Instagram.

Вы причастны к разрушению мира на Земле своим ядовитым голосом и гневной энергией. Простите, но вы не музыканты. Так кто вам дал право петь? Вы это делаете для денег и славы. Признайте это, и вы освободитесь от вашей боли. И отстаньте от моей матери, змея, — ответила Плаксина.

Девушка добавила, что скоро покажет, как она живёт с отцом. По её словам, она вернёт все деньги своей матери, несмотря на то, что она её использовала.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина посвятила очередной пост в Instagram своей звёздной родительнице. Она опубликовала яркое фото люпинов и написала слова благодарности.