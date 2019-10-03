Пиар-директор скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что работала с популярным телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым у неё складывались «непростые творческие отношения».
По её словам, она 6 лет трудилась в одной телепередаче, которая была посвящена Дню защитника Отечества. Съёмки начинались в декабре, поэтому у коллектива не было зимних каникул. Сегодня исполнилось 10 лет этой программе. В честь этого Исаева выложила архивный снимок с известным журналистом.
У нас с Дмитрием будут строиться непростые творческие отношения. Но мы придём к консенсусу, — написала пиар-директор в своём Instagram, вспоминая старые времена.
Она добавила, что позже Дибров признал свои ошибки.
Как писал News.ru, Дибров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, артистка является любимой подругой их семьи, однако он ничего не знает о её физическом состоянии сейчас.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен