https://static.news.ru/photo/500f19f6-e5d3-11e9-aebd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пиар-директор скончавшейся полгода назад певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что работала с популярным телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым у неё складывались «непростые творческие отношения».

По её словам, она 6 лет трудилась в одной телепередаче, которая была посвящена Дню защитника Отечества. Съёмки начинались в декабре, поэтому у коллектива не было зимних каникул. Сегодня исполнилось 10 лет этой программе. В честь этого Исаева выложила архивный снимок с известным журналистом.

У нас с Дмитрием будут строиться непростые творческие отношения. Но мы придём к консенсусу, — написала пиар-директор в своём Instagram, вспоминая старые времена.

Она добавила, что позже Дибров признал свои ошибки.

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Отец исполнительницы рассказал, что причиной стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс.

Как писал News.ru, Дибров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, артистка является любимой подругой их семьи, однако он ничего не знает о её физическом состоянии сейчас.