https://static.news.ru/photo/8ece2ffa-50cd-11ea-819a-fa163e074e61_660.jpg Кира Шайн Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица и телеведущая канала Russian Musicbox Кира Шайн рассказала, что в августе 2019 года ей удалили опухоль мозга.

По словам девушки, проблемы у ней начались ещё в 26 лет, тогда она не придала значения головным болям, а просто принимала обезболивающие. После того как с ней случился инсульт, врачи ей поставили диагноз. Выбора у неё не было: жить с жуткой головной болью стало невыносимо, она практически перестала спать.

Сейчас Кира продолжает реабилитацию и смогла вернуться к активной жизни.

Так, как было «до», уже никогда не будет «после». Делаю МРТ каждые полгода, на постоянном контроле у врачей. Я быстро устаю, голова болит часто, шрам на погоду ноет. Стало повышаться давление, — рассказала она «КП».

30-летняя телеведущая также надеется, что и Анастасия Заворотнюк, которая борется с таким же недугом, победит болезнь. Она пожелала актрисе внутреннего настроя, верить в себя и чудо.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой. Факт посещения звезды сыном взволновал поклонников артистки, которые предположили, что состояние актрисы ухудшилось.