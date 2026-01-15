Атака США на Венесуэлу
Солистка «Миража» разнесла Долину за отдых вместо передачи квартиры

Певица Разина: Долина затягивает с передачей квартиры из-за своего статуса

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина не передает ключи от квартиры в Москве покупательнице Полине Лурье из-за своего звездного статуса, заявила «Абзацу» первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Она раскритиковала коллегу, которая, как утверждалось, улетела на отдых.

Она не хочет это принять. Она абсолютно уверена в своем статусе и считает себя человеком, которому никто не может указывать. Она же звезда, она выше этой планеты. Мы сами себе создаем этих кумиров, а потом невозможно от них уже избавиться, — сказала собеседница

Разина заявила, что действия Долиной являются недостойными. Она обратила внимание, что у той есть несколько объектов недвижимости. По словам певицы, Долина держится за эту квартиру так, словно ее выселяют из единственного жилья. Собеседница издания предположила, что Долиной мог просто очень нравиться район. Однако она посоветовала ей «вкусить загородной жизни».

Ранее певица Наталья Штурм заявила, что Долина задерживает передачу ключей от квартиры в Хамовниках из-за желания «мелкой мести». По ее мнению, коллега уже получила «лавину общественного осуждения», а значит, ей больше нечего терять.

