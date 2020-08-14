Беременная певица Наталья Подольская опубликовала фото в купальнике

Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга, музыканта Владимира Преснякова-младшего, уже есть общий сын восьми лет.
Певица
Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много, — подписала Подольская фото.
Новость вызвала массу положительных комментариев. К поздравлениям присоединились звёзды, такие как Артур Пирожков, Анна Семенович и Юлия Ковальчук.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Ранее NEWS.ru сообщал о возможной беременности певицы. Очевидцы засняли, как Подольская пришла в аптеку и «засветила» внушительный живот, не оставив никаких сомнений в своём интересном положении. В личных блогах певицы в последнее время появляются только портретные изображения или фото, скрывающие живот.
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