Беременная певица Наталья Подольская опубликовала фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/caa3d7a6-de39-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/podolskayaofficial

Наталья Подольская скоро снова станет мамой. У артистки и её супруга, музыканта Владимира Преснякова-младшего, уже есть общий сын восьми лет.

Певица сообщила о беременности, опубликовав фото на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в ярком купальнике, положив руку на уже достаточно большой живот.

Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много, — подписала Подольская фото.

Новость вызвала массу положительных комментариев. К поздравлениям присоединились звёзды, такие как Артур Пирожков, Анна Семенович и Юлия Ковальчук.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Ранее NEWS.ru сообщал о возможной беременности певицы. Очевидцы засняли, как Подольская пришла в аптеку и «засветила» внушительный живот, не оставив никаких сомнений в своём интересном положении. В личных блогах певицы в последнее время появляются только портретные изображения или фото, скрывающие живот.