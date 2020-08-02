СМИ разглядели беременность у жены Владимира Преснякова

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская, предпочитающая в последнее время свободные платья, может быть беременна. Об этом
Певица была в аптеке и «засветила» внушительный живот, не оставив никаких сомнений в своём интересном положении. В личных блогах певицы в последнее время появляются только портретные изображения или фото, скрывающие живот.
Сам Пресняков в конце прошлого года недвусмысленно дал понять, что будет рад пополнению в семье, опубликовав фото, где целует живот беременной жены. Наталья поспешила объяснить подписчикам, что снимок сделан пять лет назад, но подписчики решили, что музыкант радуется второму будущему наследнику.
Подольская как-то высказывалась в программе на НТВ, что хочет девочку по имени Уя. Сейчас пара воспитывает сына Артемия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Владимира Преснякова Наталья Подольская изрядно удивила поклонников фото с лысой головой. Супруга певца объяснила это жаждой «шокирующих перемен».
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