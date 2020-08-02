СМИ разглядели беременность у жены Владимира Преснякова

https://static.news.ru/photo/153d8eae-d473-11ea-aea9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская, предпочитающая в последнее время свободные платья, может быть беременна. Об этом сообщил Telegram-канал «Только никому», опубликовав письмо своей подписчицы, работающей в аптеке.

Певица была в аптеке и «засветила» внушительный живот, не оставив никаких сомнений в своём интересном положении. В личных блогах певицы в последнее время появляются только портретные изображения или фото, скрывающие живот.

Сам Пресняков в конце прошлого года недвусмысленно дал понять, что будет рад пополнению в семье, опубликовав фото, где целует живот беременной жены. Наталья поспешила объяснить подписчикам, что снимок сделан пять лет назад, но подписчики решили, что музыкант радуется второму будущему наследнику.

Подольская как-то высказывалась в программе на НТВ, что хочет девочку по имени Уя. Сейчас пара воспитывает сына Артемия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена Владимира Преснякова Наталья Подольская изрядно удивила поклонников фото с лысой головой. Супруга певца объяснила это жаждой «шокирующих перемен».