Певица МакSим призналась, что страдала алкоголизмом

https://static.news.ru/photo/36b17662-201e-11eb-a7e1-fa163e074e61_660.jpg МакSим Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица МакSим рассказала, что проблемы с личной жизнью, загруженный рабочий график и перенесённое ДТП привели к тому, что она стала злоупотреблять алкоголем.

В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» артистка призналась , что её пристрастие едва не убило её. МакSим понимала, что спиртное не приведёт ни к чему хорошему, но уже не могла остановиться.

Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырёх за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически, — поделилась откровениями 37-летняя певица.

В период своего увлечения алкоголем МакSим совершила много опрометчивых поступков. В частности, она приняла предложение о замужестве от фаната.

Конечно, извинилась перед ним, отдала ему кольцо, сказав, что это была шутка. А этот молодой человек решил, что у меня едет крыша. После этого я занималась с психологами по несколько часов в день, — рассказала звезда.

Сейчас певица испытывает вину перед старшей дочерью Александрой, которая всё время была рядом с матерью в тяжёлый период.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МакSим сильно похудела и очистила страницу в Instagram от старых снимков.