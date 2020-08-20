Певица Кравец рассказала о предсмертной тайне Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/82d63aea-e37a-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артистка Алёна Кравец после церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой, которая состоялась в траурном зале столичного Троекуровского кладбища, рассказала о предсмертной тайне звезды.

Оказалось, что незадолго до кончины она лежала в больнице № 13, расположенной в Москве на Велозаводской улице. Однако в клинике Легкоступова находилась под чужой фамилией. Кравец подчеркнула, что об этом ей рассказали общие друзья.

Семья не хотела, чтобы прознала пресса и стала дежурить в коридорах, под окнами, покупать врачей. Так мне, по крайней мере, рассказали общие друзья, — цитирует артистку портал Dni.ru.

Кравец отметила, что Легкоступова навсегда останется для неё образцом стиля и женственности. Артистка училась у певицы позитиву и любви. Сейчас она разбита горем и не знает, как жить дальше после потери близкого человека. В 2019 году на этом же кладбище Кравец была на похоронах другой своей подруги — певицы Юлии Началовой.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова сообщила, что не понимает, почему певица Валентина Легкоступова поспешно вышла замуж и обвенчалась с едва знакомым мужчиной.