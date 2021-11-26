Певица Глюкоза предложила сделать в школах курилки

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) в интервью на YouТube-шоу «Джарахов» заявила, что в школьных заведениях стоит оборудовать места для курения, так как детям негде курить. Она добавила, что с пониманием относится к неудобству, с которым столкнулась её дочь после того, как её отчислили из школы за курение.

Лиду вместе с компанией поймали за курением. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны, а где детям курить? Ну сделайте уже детям место для курения, — поделилась Глюкоза.

Она добавила, что у детей нет возможности курить в машине с родителями, а из школы не выпускают. Она также пожаловалась, что из всей компании её старшей дочери всегда достаётся ей, так как «она самая яркая и заводила».

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