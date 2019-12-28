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Певцу Роме Жукову отказали в посадке на самолёт в якутском аэропорту, сообщил адвокат Александр Усачёв.

По его словам, полицейские, к которым артист обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян. Жукова продержали в воздушной гавани более трёх часов.

Даже он не знает, что там произошло, какие к нему объективные претензии. То ли это алкоголь какой-то, хотя он вообще пьян не был и пошёл сам добровольно сдал (анализ крови. — NEWS.ru). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции, — рассказал правозащитник.

Он также подчеркнул, что Жуков является достаточно мирным человеком, однако во время разбирательств в аэропорту сразу же нашлись «понятые непонятные откуда-то».

В результате инцидента гастрольный график певца был сорван. Ему пришлось добираться до другого города на такси, передаёт РИА Новости.

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