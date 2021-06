Петросяна поймали на краже шуток из Twitter

https://static.news.ru/photo/60f3b0ea-cc7e-11eb-bb26-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Зрители юмористического шоу, на котором недавно выступил российский юморит Евгений Петросян, выложили в соцсети фрагмент концерта. Комик со сцены перечитывал шутку, которая стала популярна в Twitter после инцидента с бортом Ryanair в Белоруссии. Видео выложил Telegram-канал Двач.

Мир-21: из России нельзя в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск. Но теперь нельзя в Стамбул, а в Минск можно. Но из Минска нельзя никуда. Ещё нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя, — придумал кто-то из пользователей.

Именно это и рассказал своим зрителям Петросян, вероятно, надеясь, что среди его целевой аудитории нет пользователей Twitter.

Шутка стала особенно популярна, когда в Минске посадили самолёт Ryanair из-за сообщения о взрыве, которое якобы поступило белорусским силовикам. Когда самолёт приземлился, после его осмотра на борту бомбы не обнаружили. Однако были задержаны два человека. Гражданин Белоруссии Роман Протасевич, который является экс-главредом NEXTA, и его девушка — россиянка София Сапега.

Евросоюз после этого инцидента запретил своим самолётам летать над Белоруссией. Кроме того, Европарламент считает, что при расследовании произошедшего надо изучить «роль России» и ввести санкции против россиян.

