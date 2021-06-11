Украинцы обвинили россиян в плагиате из-за видео What is Russia

https://static.news.ru/photo/e918d970-cbc8-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Фото: @Russia / twitter

По случаю Дня России МИД РФ опубликовал в своём Twitter видеоколлаж о стране. Ролик What is Russia показывает самые красивые и уникальные места страны, её жителей от Крайнего Севера до Кавказа. Тут и Байкал, Москва, Петербург, Волгоград, памятники, моря, вкусные блюда и прочее.

What is #Russia ? A timeless question with endless answers.



We invite you to immerse in its magical atmosphere and natural beauty - #ExploreRussia in brief & in style! #RussiaDay2021 #RussiaDay #ThisIsRusia #RussiaIs pic.twitter.com/m4ismQJliY — Russia (@Russia) June 12, 2021

Публикацией возмутились украинцы, которые заявили, что видео является плагиатом: под ту же композицию был снят ролик об Украине.

Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент, — откликнулся на пост официальный Twitter Ukraine.

К сообщению прикрепили видео об Украине, снятое в такой же стилистике: в нём показаны самые красивые и популярные места страны.

В комментариях пользователи посоветовали не воровать «так нагло» и хотя бы песню заменить. Впрочем, большинство комментаторов ограничились поздравлениями с Днём России, некоторые отмечали, что неважно, как сделан ролик, главное, что он «рассказывает маленькую историю о большой стране».

Ранее поздравление с Днём России на русском языке записала известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. На видео певица предстаёт в кокошнике.