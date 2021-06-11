Украинцы обвинили россиян в плагиате из-за видео What is Russia

По случаю Дня России МИД РФ опубликовал в своём Twitter видеоколлаж о стране. Ролик What is Russia показывает самые красивые и уникальные места страны, её жителей от Крайнего Севера до Кавказа. Тут и Байкал, Москва, Петербург, Волгоград, памятники, моря, вкусные блюда и прочее.
What is #Russia? A timeless question with endless answers.
В комментариях пользователи посоветовали не воровать «так нагло» и хотя бы песню заменить. Впрочем, большинство комментаторов ограничились поздравлениями с Днём России, некоторые отмечали, что неважно, как сделан ролик, главное, что он «рассказывает маленькую историю о большой стране».
Ранее поздравление с Днём России на русском языке записала известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. На видео певица предстаёт в кокошнике.