Видео: Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником

Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Разговоры водителей по телефону за рулём начнут отслеживать сотрудники ГИБДД при скрытом надзоре визуально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно, — рассказал Митрошин о том, как автоинспекторы будут отслеживать водителей с телефонами. Проект приказа МВД России регламентирует порядок надзора...