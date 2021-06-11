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Видео: Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником

05:48, 12 июня 2021
Фото: Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поздравление с Днём России на русском языке записала известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. Видео размещено в аккаунте Centro Ruso на YouTube.

На видео певица предстаёт в кокошнике.

Россия для меня тоже родина. Я вас всех люблю, — сообщает она.

В оформлении ролика использованы флаги Аргентины и Уругвая, а также надпись «С Днём России!»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ранее сообщалось, что Наталия Орейро попросила гражданство РФ. По словам актрисы, она не планирует переезжать в РФ на ПМЖ, но хочет получить гражданство страны в знак признательности за любовь россиян.

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