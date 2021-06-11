Видео: Наталия Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником

Поздравление с Днём России на русском языке записала известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро. Видео размещено в аккаунте Centro Ruso на YouTube.
На видео певица
Россия для меня тоже родина. Я вас всех люблю, — сообщает она.
В оформлении ролика использованы флаги Аргентины и Уругвая, а также надпись «С Днём России!»
Ранее сообщалось, что Наталия Орейро попросила гражданство РФ. По словам актрисы, она не планирует переезжать в РФ на ПМЖ, но хочет получить гражданство страны в знак признательности за любовь россиян.