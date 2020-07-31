Орейро объяснила желание получить гражданство России

https://static.news.ru/photo/f9afe37c-d3c7-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро не намерена переезжать на постоянное место жительства в России. Гражданство РФ она решила получить, чтобы продемонстрировать признательность за любовь поклонников, живущих в этой стране, рассказала артистка в преддверии премьеры документального фильма «Наша Наташа».

По её словам, она с первого же визита почувствовала особую близость с россиянами, что «эмоционально и очень трудно выразить словами». Паспорт РФ Орейро назвала «честью с символической точки зрения».

Конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине. Но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне — NEWS.ru) мне дают, — цитирует Орейро РИА Новости.

Актриса добавила, что никогда не оставляет подарки, которые фанаты сделали для неё своими руками, и увозит с собой.

Фильм «Наша Наташа» режиссёра Мартина Састре выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа. Он основан на видеосъёмках российского турне Орейро в 2014 году, когда певица посетила 16 городов и преодолела более 44 тысяч километров на автомобилях, самолётах и поезде.

По словам актрисы, во время пандемии коронавируса ей сложно думать о том, что «больше нет контакта с людьми, объятий, которых большего всего не хватает, поцелуев».

Ранее Орейро рассказала, что как только эпидемия закончится, она обязательно приедет в Россию на гастроли. Предполагается, что она сможет встретиться со своими поклонниками в 2021 году. Запланированный на весну 2020 года тур был отменён.

О том, что актриса подала документы на оформление российского гражданства, стало известно в июне. Как писал NEWS.ru, она сделала это импульсивно и практически случайно.