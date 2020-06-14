Наталия Орейро решила оформить российское гражданство

https://static.news.ru/photo/9c0086e8-aee0-11ea-ae2a-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на оформление российского гражданства. По её словам, сделала она это импульсивно и практически случайно.

Однажды в передаче Ивана Урганта на Первом канале она пошутила на эту тему.

Сказала, что [президенту РФ Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, — приводит слова Орейро ТАСС.

Однако шутку заметили в российском посольстве, уверяет актриса. Некоторое время спустя, когда звезда популярных в России мыльных опер оказалась там по личному вопросу, дипломаты поинтересовались, не хочет ли она и впрямь оформить гражданство, ведь Россию посещает часто. Закончилось тем, что Орейро заполнила необходимые документы, и сейчас их рассматривают соответствующие службы.

Ранее NEWS.ru писал, что певица и актриса исполнила песню в честь Дня Победы. Она спела на русском языке «Нам нужна одна победа».