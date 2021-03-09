Петросян рассказал, что из совместно нажитого не желает отдавать Степаненко

https://static.news.ru/photo/2604f878-80fb-11eb-809f-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: vk.com/e_petrosyan

Наиболее важным для шоумена Евгения Петросяна при разделе имущества после развода с Еленой Степаненко являются предметы искусства из личной коллекции. Об этом рассказал один из присутствовавших на последнем на данный момент заседании суда.

Распавшаяся звёздная пара уже два года делит многомиллионное имущество. Решается судьба нескольких квартир, автомобилей, загородного имущества, а также коллекции картин, книг и антиквариата.

На очередном слушании в Хамовническом суде столицы, которое длилось несколько часов, Петросян взял слово и рассказал о своём видении ситуации. Артист поведал, когда заинтересовался искусством, где и каким образом приобретал картины, а также по какому принципу их подбирал. Таким образом, он дал понять, что Степаненко никогда не имела никакого отношения к этой коллекции. При этом она претендует на неё, как и на часть остального имущества.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, передаёт StarHit.

Как писал NEWS.ru, список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата продолжалась почти два года. По данным журналистов, самое ценное — это недвижимость в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 метров. Из неё юморист хотел сделать музей.