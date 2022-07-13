Пельш оправдался за розыгрыш Хаматовой с бомбой Пельш оправдался за розыгрыш Хаматовой, которой пришлось сесть на бомбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш рассказал об инциденте, который произошел с актрисой Чулпан Хаматовой в рамках одного из выпусков передачи «Розыгрыш» на Первом канале. По его словам, женщина могла получить психологическую травму в результате неудачного розыгрыша с использованием бомбы, в чем были бы виноваты создатели передачи. Об этом он поведал в интервью KP.RU.

Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение по производству этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку, — уточнил телеведущий.

Как подчеркивает Пельш, об этом эпизоде он узнал только после того, как тот был отснят, поскольку, согласно правилам телепередачи, все детали розыгрышей до последнего должны храниться в тайне. Он признался, что ему не стыдно за этот поступок, поскольку он к нему не причастен, в отличие от съемочной группы.

Хаматова вместе с тремя дочерьми уехала в Латвию из-за ситуации на Украине. Она назвала свой поступок «очень сложным выбором». 46-летняя артистка не раз становилась объектом критики, причём она звучала в её адрес от людей совершенно разных мировоззрений. Хаматову ругали и когда та выступала в защиту Pussy Riot, Кирилла Серебренникова, и когда снялась в ролике в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.