Жена Павла Мамаева развелась с футболистом

Американская актриса и звезда фантастических боевиков «Трансформеры» Меган Фокс получила почётный титул леди, а её парень Колсон Бэйкер, известный как рэпер Machine Gun Kelly, стал лордом. Их знакомый подарил паре участок земли в Шотландии, что автоматически превращает владельцев в титулованных особ. Они даже получат сертификат.

Земля действительно превратила американскую актрису и музыканта в представителей знати. Владельцам таких участков даже выдают специальные сертификаты, которые подтверждают, что эта персона «превратилась» в герцога или герцогиню. 22 апреля музыкант...