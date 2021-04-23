Жена Павла Мамаева развелась с футболистом

Суд Ростова-на-Дону расторг брак между 32-летним футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым и экс-моделью Аланой Мамаевой, рассказала журналистам адвокат женщины Валентина Перебякина. Стороны пока не урегулировали вопросы раздела имущества и алиментов, передаёт портал Starhit.
Спортсмен прожил с женой восемь лет. Девушка часто обвиняла его в измене. Например, подобное заявление она сделала в декабре 2018-го, выложив снимок аккаунта якобы любовницы Мамаева. У пары есть общий ребёнок — дочка Алиса. По информации Starhit, на решение Мамаевой