Парапсихолог Светлана Гарцева объяснила, почему певица Алла Пугачёва добровольно отказалась от посещения памятного вечера, который был посвящён 75-летию актёра Николая Караченцова.
Она боится смерти. Пугачева любит больше спокойствие и хочет радоваться каждой минуте своей жизни, — считает эксперт.
По её словам, Примадонне страшно наблюдать за смертью друзей и близких. Артистка уже немолода, у неё свои страхи,
Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.
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