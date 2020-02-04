https://static.news.ru/photo/9cb794d4-5f3e-11e9-a77b-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Парапсихолог Светлана Гарцева объяснила, почему певица Алла Пугачёва добровольно отказалась от посещения памятного вечера, который был посвящён 75-летию актёра Николая Караченцова.

Она боится смерти. Пугачева любит больше спокойствие и хочет радоваться каждой минуте своей жизни, — считает эксперт.

По её словам, Примадонне страшно наблюдать за смертью друзей и близких. Артистка уже немолода, у неё свои страхи, пишет «Дни.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.