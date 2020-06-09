Панин: «Я не имею права осуждать Ефремова»

https://static.news.ru/photo/ad7ebf28-aa73-11ea-9141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский актёр Алексей Панин, комментируя ДТП с участием Михаила Ефремова, признался, что не имеет права критиковать коллегу по цеху.

Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, — отметил артист в разговоре с KP.ru.

По его словам, актёры должны объединиться и заступиться за своего друга. При этом он добавил, что ему жалко погибшего и всю его семью.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.