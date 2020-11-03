Падчерица Стаса Михайлова съела бумажку с автографом Киркорова

https://static.news.ru/photo/54e092b8-1dde-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эстрадный певец Филипп Киркоров за долгую карьеру оставил бессчётное количество автографов. Большинство поклонников, вероятно, хранит их как реликвии. В отличие от них Ева Канчельскис, падчерица другого известного поп-певца Стаса Михайлова, не очень переживает на этот счёт — она съела бумажку с автографом Киркорова прямо у него на глазах.
Видео с этим неожиданным поступком девушка опубликовала в Instagram. В кадре появляется и сам Киркоров, судя по всему, не ожидавший такого от своей юной знакомой. Стоит пояснить, что курьёз произошёл в Дубае, когда Киркоров отдыхал в ресторане вместе с Михайловым и его семьёй.
Так хотела есть, что съела автограф Филиппа Киркорова, — написала Ева.