Падчерица Стаса Михайлова съела бумажку с автографом Киркорова

https://static.news.ru/photo/54e092b8-1dde-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эстрадный певец Филипп Киркоров за долгую карьеру оставил бессчётное количество автографов. Большинство поклонников, вероятно, хранит их как реликвии. В отличие от них Ева Канчельскис, падчерица другого известного поп-певца Стаса Михайлова, не очень переживает на этот счёт — она съела бумажку с автографом Киркорова прямо у него на глазах.

Видео с этим неожиданным поступком девушка опубликовала в Instagram. В кадре появляется и сам Киркоров, судя по всему, не ожидавший такого от своей юной знакомой. Стоит пояснить, что курьёз произошёл в Дубае, когда Киркоров отдыхал в ресторане вместе с Михайловым и его семьёй.

Так хотела есть, что съела автограф Филиппа Киркорова, — написала Ева.

Подписчики, впрочем, не сомневаются, что при желании девушка может получить хоть тысячу росписей от поп-звезды. Так что съеденная бумажка не стала невосполнимой потерей.

Ранее, как писал NEWS.ru, сам Киркоров показал в соцсетях, как отдыхает в компании Стаса Михайлова и его близких. Певец вместе с детьми прилетел на отдых в Эмираты, где и встретился со своим другом.