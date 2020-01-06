Бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн представил публике клип на песню Straight to Hell.
Этот трек войдёт в новый альбом Ordinary Man, который 71-летний рок-музыкант выпустит в 2020 году. Через сутки после появления видео на официальном YouTube-канале певца, клип
Как писал NEWS.ru ранее, музыкальная группа «Сплин» опубликовала на своём YouTube-канале клип-анимацию на песню «Воздушный шар». Такой формат видео представлен только к одной песне. Она вошла в мини-альбом, который группа представила в декабре 2019 года. Автором песни стал солист и лидер музыкального коллектива Александр Васильев.
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