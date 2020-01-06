https://static.news.ru/photo/33a04806-31a7-11ea-a5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: NILSSON RICKARD/ZUMAPRESS.com

Бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн представил публике клип на песню Straight to Hell.

Этот трек войдёт в новый альбом Ordinary Man, который 71-летний рок-музыкант выпустит в 2020 году. Через сутки после появления видео на официальном YouTube-канале певца, клип набрал почти миллион просмотров и 61 тысячу лайков. Пользователи хостинга отмечают, что с годами артист не потерял способности «качать» публику.

Как писал NEWS.ru ранее, музыкальная группа «Сплин» опубликовала на своём YouTube-канале клип-анимацию на песню «Воздушный шар». Такой формат видео представлен только к одной песне. Она вошла в мини-альбом, который группа представила в декабре 2019 года. Автором песни стал солист и лидер музыкального коллектива Александр Васильев.