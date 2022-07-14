«Откаты, брат»: Кормухина пояснила, как «Би-2» оказались на Суперкубке Кормухина объяснила откатами присутствие группы «Би-2» на Суперкубке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Группа «Би-2» выступила на Суперкубке России по футболу

Российская певица Ольга Кормухина рассказала, почему музыкальная группа «Би-2» выступила на Суперкубке России по футболу, который прошел 9 июля в Санкт-Петербурге. По ее утверждениям, продюсеры коллектива дали взятку организаторам мероприятия и получили возможность выступить. Об этом она поведала в своем Telegram-канале.

Ну вот! А народ всё думал и гадал, да копья ломал! А ларчик просто открывался! Откаты, брат, откаты, брат, откаты. Тьфу ты! Примитивно-то как! Аж тошнит. Тоже мне фронда, — высказалась певица.

В качестве источника информации Кормухина приводит слова «одного старшего товарища». Как вспоминает певица, однажды она занималась организацией торжественного мероприятия в Санкт-Петербурге, группу «Би-2» в качестве выступающих артистов ей «навялили почти в принудительном порядке». Тогда ее «старший товарищ» и раскрыл правду об «откатах с ключевыми ивент-подрядчиками» города.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» Лева высказался о выступлении на Суперкубке России по футболу на матче «Зенит» — «Спартак». Группу освистали болельщики. По его словам, он «кроме нервов ничего не заработал».