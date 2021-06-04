Отец Филиппа Киркорова попал в больницу

https://static.news.ru/photo/e3c59db2-c580-11eb-8fc9-96000091f725_660.jpg Филипп и Бедрос Киркоровы Фото: instagram.com/bedroskirkorov/

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, недавно отметивший 89-летие, попал в больницу. Об этом сообщил сам король российской эстрады на вручении премии МУЗ-ТВ.

Певец сообщил, что его отец находится под наблюдением врачей, по поводу его состояния Филипп Киркоров настроен оптимистично. Артист заявил, что верит в медиков, которые обязательно поставят его отца на ноги, и он ещё будет здравствовать долгие годы.

Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной, — обратился Филипп к сопровождавшему его экс-бойфренду Ольги Бузовой Давиду Манукяну.

Киркоров получил премию «За вклад в развитие нового поколения артистов». Он рассказал, что планирует вместе с Манукяном продолжить совместное творчество и отправиться в совместное путешествие. Они уже хотели вместе отправиться на Афон, но пандемия не дала им совершить это путешествие.

Как сообщалось ранее, СМИ уже сообщали о госпитализации болгарского, советского и российского эстрадного певца Бедроса Киркорова. Но сам он опроверг эту информацию и заявил, что находится на даче.