https://static.news.ru/photo/e5bae55c-ce4f-11e9-8aec-fa163e074e61_660.jpg Александр Толмацкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отец Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, рассказал о непростых отношениях со снохой Юлией Киселёвой.

По словам Александра Толмацкого, сноха обвиняет его семью в том, что они лишили её жилья. Однако он сам уверяет, что девушка с ребёнком сами съехали с квартиры, не оставив ключей матери исполнителя, которая является собственницей жилплощади.

Там пришлось поменять замки, потому что гражданская супруга рэпера бросила кошку без еды, которая начала выть. Затем Толмацкий пытался связаться с девушкой, чтобы передать ключи, но она от общения отказалась. Киселёва ограничила доступ семьи певца к сыну, так как в свидетельстве о рождении об отце нет никакой информации.

Она мне не сноха. Она никто. Она сумасшедшая. Никто не может с ней связаться, а мы тем более, потому что мы не знаем, где она, — рассказал продюсер в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Децл умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что музыкант скончался в результате острой сердечной недостаточности. К ней привело осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Толмацкий поблагодарил рэп-исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за песню о его сыне — ныне покойном Кирилле Толмацком, выступавшем под псевдонимом Децл.