Отец актёра из сериала «Шерлок» хотел излечить его от гомосексуальности

https://static.news.ru/photo/3a2e11d0-6aef-11eb-8318-96000091f725_660.jpg Рассел Тови Фото: Hulu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр из сериала «Шерлок» и «Доктор Кто» Рассел Тови рассказал, что отец пытался излечить его от гомосексуальности. По словам артиста, его отец верил, что нетрадиционную ориентацию можно вылечить, и хотел отправить его на гормональное лечение.

Тови также вспомнил, как он признался родителям в своей ориентации.

Они просто не знали ни геев, ни кого-либо, у кого есть дети-геи. Им не за что было цепляться, — отметил он.

В результате отцу, с которым у него были прекрасные отношения, понадобилось почти три года, чтобы смириться с тем, что его сын встречается с людьми своего пола, сообщает The Sunday Times Magazine.

Джордж сказал, что мы отправим его на гормональное лечение. Ему трудно было прийти к тому, что Рассел счастлив, но мы должны это принять, — поделилась мать актёра Кэролл.

Ранее житель Москвы подал в суд иск на миллион рублей на компанию Apple. Он считает, что корпорация склонила его к гомосексуализму и теперь его жизнь стала значительно хуже. В документе мужчина указывает, что несколько лет назад скачал из App Store приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года неизвестные зачислили на его кошелёк 69 GayCoins. Транзакция была сопровождена сообщением Don’t blame until you do that («Не осуждай, не попробовав»).

Истец заявляет, что попытался прислушаться к этому совету и «погряз в однополых отношениях». Он считает, что именно компания Apple подтолкнула его к гомосексуализму и произошедшие перемены в его личности причиняют ему «нравственные страдания и душевный вред», писал NEWS.ru.