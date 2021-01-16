СМИ: отдых Полины Гагариной на Мальдивах обошёлся в миллионы рублей

https://static.news.ru/photo/9134ec6e-58a3-11eb-ab40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зимний отдых на Мальдивах обошёлся певице Полине Гагариной в миллионы рублей. Звезда эстрады ездила на острова с детьми и новым возлюбленным — музыкальным продюсером Владимиром Чинаевым.

Компания разместилась на вилле роскошного отеля, расположенного на острове Хуравалхи. Стоимость шикарного сервиса там составляет порядка 300 тысяч рублей в сутки, пишет «Собеседник». Учитывая то, что Гагарина провела у океана больше двух недель, общая сумма отдыха могла составить примерно четыре миллиона рублей, подсчитали журналисты.

Издание отмечает, что к роскошной деревянной вилле, где есть даже такие мелочи, как проигрыватель Blue-ray и винный холодильник, прилагаются собственный пейзажный бассейн и вид на Индийский океан.

Туда и обратно Гагарина летала не регулярным рейсом, а на частном бизнес-джете. Обычно такие полёты обходятся в сумму как минимум €5—7 тысяч на человека. Однако в данном случае певица рекламирует авиакомпанию в своём микроблоге, на который подписано более 8 млн человек. Это означает, что билет достался ей либо с большой скидкой, либо вообще бесплатно.

Стоит отметить, что отдых Гагариной на Мальдивах быстро оброс скандалами. Во-первых, она проигнорировала запрет бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова вывозить за границу их дочь, а во-вторых, её новый ухажёр продюсер Владимир Чинаев оказался женатым человеком с двумя детьми.

Официально, впрочем, певица взяла с собой лишь детей — сына Андрея от первого брака и дочь Мию от распавшегося союза с Исхаковым. Однако последний, публично комментируя её отъезд, недвусмысленно заявлял о том, что рядом с ней другой мужчина. Кто это, без труда было понятно по фотографиям Гагариной и Чинаева с одного и того же курорта.

К слову, на Мальдивах в новогодние праздники отдохнули и другие звёзды шоу-бизнеса. Впрочем, они выбрали локации подешевле. Например, как писал NEWS.ru, телеведущая и певица Ольга Бузова, коротавшая время с блогером Давидом Манукяном, платила за номер около 200 тысяч рублей в сутки, а её бывший муж футболист Дмитрий Тарасов, женившийся на модели Анастасии Костенко, с новой супругой и двумя детьми отдыхал более «бюджетно» — за 60 тысяч в сутки.